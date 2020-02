Raymond gaat inzepen, knippen en scheren op de plek waar zijn vader lang geleden begon in Apeldoorn

Het is een verhuizing met ook een beetje pijn in het hart. Liefst 24 jaar knipt Raymond de Lang (54) al in Apeldoorn Zuid. Van zijn grootvader leerde hij de grondbeginselen van het kappersvak. In die tijd een hachelijke onderneming om als knulletje van 5 jaar met een vlijmscherp scheermes iemands baardharen af te scheren. Niet voor niets heetten kappers in de vooroorlogse jaren dan ook vaak ‘snijders’.