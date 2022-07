Razendsnelle opmars flitsbezorgers abrupt voorbij in Apeldoorn

Maatrege­len bij test- en prikstra­ten in Oost-Nederland: ‘Te warm om mensen zonder afspraak te laten wachten’

Testen op het coronavirus of juist een covid-19-vaccinatie zetten is tijdens deze warme dagen niet altijd en overal mogelijk in Oost-Nederland. De verschillende GGD’en hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. Zo sluiten locaties eerder of zijn de straten alleen geopend voor mensen die een afspraak hebben.

18 juli