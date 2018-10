Razensnelle voetballer Edu (35) verslaat de tumor in zijn hoofd

Verkeer in hele land gaat profiteren van slimme verkeers­lich­ten, om te beginnen in Deventer en Apeldoorn

15:11 Verkeersadvies in auto regio via app en navigatie Automobilisten in Deventer en Apeldoorn krijgen binnenkort vaker verkeersadvies op maat via navigatiesystemen en apps. Beide gemeenten zijn ver in het toepassen van nieuwe technologie om verkeer beter te laten doorstromen. Dit jaar komen op 61 kruisingen in Apeldoorn en Deventer slimme verkeerslichten: een fors deel van de achthonderd in Nederland.