Reacties blijven maar binnenkomen bij hovenier Kevin na leeghalen van tuin in Apeldoorn

LEZERSREACTIES | VIDEO Lezers over hovenier die aangelegde tuin weer leeghaalt: ‘Dat is pas spijkers met koppen slaan!’

Een net aangelegde tuin veranderde in Apeldoorn abrupt weer in een zandvlakte. Hovenier Kevin Scholten haalde straatwerk en grasmat weg omdat de eigenaar niet betaalde. In een poll kiest bijna iedereen de kant van de hovenier. Maar, tekent een enkele lezers aan: Wat als het jou straks overkomt?

6 september