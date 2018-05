Real-X kan eindelijk afrekenen met herrie

Aanslag

Daardoor zorgt het skaten zelf al voor een flinke bak herrie. En dan wordt er soms ook nog eens live muziek gemaakt in de hal. Omdat Real-X ook graag ruimte biedt aan jongeren die op die manier bezig willen zijn. Muziek maken in een grote hal ligt misschien niet zo voor de hand, maar veel skaters waarderen het, vertelt Westerbroek. ,,We vinden het bij feestjes en wedstrijden leuk om een bandje te laten spelen.'' Zo zijn er rock & board-sessies: skaten en live muziek tegelijk. Leuk, maar ook een aanslag op het gehoor. En dat geldt dus voor sommigen bij skaten alleen al.

Crowdfunding

Een poging om akoestische panelen te krijgen uit de Americahal die plat gaat, bleef zonder resultaat. Daarom haakte Real-X onlangs aan bij een nieuw project voor crowdfunding in Apeldoorn. En dat heeft gewerkt: dankzij bijdragen van onder meer de gemeente, VSB-fonds, Ronde Tafel 25 en individuele sponsors is de benodigde 4000 euro nu binnen. ,,Dat doet een mens goed.''

Het geluiddempend materiaal kan nu aangeschaft worden. Het zal met zelfwerkzaamheid worden geplaatst. ,,In oktober hebben we hier het NK junioren, het is belangrijk als het dan klaar kan zijn. Het gaat in elk geval een stuk aangenamer worden. Die galm kunnen we niet helemaal voorkomen, maar die gaat terug naar 3 tot 5 seconden. Dan kan je elkaar in elk geval beter verstaan.''