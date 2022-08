Recessie op komst? Niet bij ‘Veluws’ goed doel dat vliegend hulp biedt

Liveblog LIVE | Alcides en Rohda Raalte hebben opstartpro­ble­men: spektakel blijft vooralsnog uit

Na de 5-1 nederlaag bij SV Urk had Sparta Nijkerk natuurlijk wat recht te zetten. Van harte ging het niet, maar er werd wel gewonnen van DVS’33. SV Urk mocht opnieuw drie punten bijschrijven in de Derde divisie, terwijl vierdedivisionist SC Genemuiden een heerlijke competitiestart achter de rug heeft. In Meppel moet het spektakel nog losbarsten: daar viert Rohda Raalte haar rentree in de Vierde divisie, voorheen de Hoofdklasse.

19:22