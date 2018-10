Rechercheur Arnhemse villamoord blijft verhoordocent

,,Deze collega heeft in de 10 jaar dat hij opsporingsonderwijs verzorgt aan de Politieacademie, laten zien over de belangrijke competenties van een rechercheur en docent te beschikken,” aldus Politieacademie-woordvoerder Pieter Beljon.

Vraagtekens bij geschiktheid

Een grondige reconstructie in de Volkskrant stelde een maand geleden vraagtekens bij de geschiktheid van deze rechercheur Ben - zijn achternaam is niet bekend gemaakt - als docent van de nieuwe generatie verhoorders bij de recherche.

In de zoektocht eind jaren negentig naar de moordenaar van Geke van ’t Leven-de Goede uit Arnhem, zou Ben verdachte Ömer A. onder een te grote druk hebben gezet. Daardoor bestaat een grote kans dat zijn afgelegde bekentenis vals is.

Bewust van gemaakt fouten

Ben zegt zelf in een verklaring zich bewust te zijn van deze fouten. ,,In die tijd gingen we anders te werk. We waren niet opgeleid voor zo'n verhoor. Maar waren wel heel gedreven. Wat ik 20 jaar geleden deed en hoe ik er nu tegenaan kijk en inmiddels door praktijkervaring heb geleerd, is een wereld van verschil. Ook ik stel mij nog geregeld de vraag ‘hoe kon dit zo gebeuren'?”