Rechtenstudenten geven gratis juridisch advies in Apeldoorn

Samen met de vier initiatiefnemers opende burgemeester John Berends de Rechtswinkel Apeldoorn. Berends geeft aan 'heel erg content' te zijn met deze onderneming. ,,Burgers willen steeds meer zelf het heft in eigen handen nemen en dan bots je al snel tegen de grenzen aan van wat wel en niet kan'', legt hij uit. ,,Die grensbepaling, daarom vind ik dit initiatief zo mooi. Zij kunnen helpen met het zoeken naar die grens. Zij gaan de mensen adviseren in welke weg ze kunnen bewandelen, waardoor de burgers zich gehoord voelen. De overheid draagt steeds meer over en geeft steeds meer terug en daarbij komt dit dus goed van pas.''

Utrecht

De bedenkers van de Rechtswinkel Apeldoorn zijn Eva Janssen (19), David Oudbier (23), Berend Wardenier (21) en Tim Janssen (22). Tim kwam in het voorjaar van 2017 met het idee. ,,We doen allemaal de studie Rechten en ik merkte op dat er in Apeldoorn nog helemaal geen Rechtswinkel zat. In Utrecht, waar we studeren, heb je meerdere van deze winkels, zoals een strafrechtwinkel en nog veel meer, dus heb ik het opgepakt om in Apeldoorn uit te gaan voeren. Ik heb de andere drie erbij betrokken en al snel kwamen we tot de conclusie dat je zoiets niet even zo één, twee, drie doet, zeker niet op onze leeftijd. We zijn toen in gesprek gegaan met een jongen van onze leeftijd die ook zo'n winkel is begonnen en hij heeft ons van alles uitgelegd.''

De studenten vroegen geld aan via een Donatiefonds van de Rabobank en kregen daarbij geld van de gemeente Apeldoorn. ,,We hopen in aanmerking te komen voor een jaarlijkse subsidie van de gemeente en we zijn nog met wat andere plannen bezig om geld te genereren'', vertelt Tim. Ook zetten ze een vacature uit om meer vrijwilligers te vinden die konden helpen bij de Rechtswinkel. Daardoor zijn er nu in totaal negentien enthousiastelingen die meehelpen, die allemaal rechten studeren of hebben gestudeerd.

Geen twijfel

Tim is trots dat de Rechtswinkel nu open is. ,,Er is bijna een jaar tijd in gaan zitten, dus het is fijn dat we nu echt de mensen kunnen gaan helpen.'' Of Apeldoorners gebruik gaan maken van de Rechtswinkel Apeldoorn, daar twijfelt Tim niet aan. ,,Daar ben ik heilig van overtuigd. We kregen al regelmatig de vraag of we al open gingen, dus daar ben ik absoluut niet bang voor.''