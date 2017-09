Rechter buigt zich over Apeldoornse ontucht-tandartsen

Koffie in Apeldoorns stadhuis mag niet concurreren met horeca

10:01 Wie in het nieuwe Huis van de Stad in Apeldoorn bij het halen van een rijbewijs of paspoort even een kopje koffie wil drinken, is na de renovatie niet langer afhankelijk van de koffie-automaat. Er wordt op de begane grond koffie geserveerd. Lokale horeca wil voorkomen dat het er een 'oneerlijke concurrent' bij krijgt.