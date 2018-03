Rechter dwingt Apeldoornse krakers, die huis leegruimden, te vertrekken

De eigenaar van de woning in Apeldoorn werd vorige maand gebeld door zijn buren: krakers hadden er hun intrek genomen. Nog erger: ze hielden er opruiming door persoonlijke spullen weg te dragen. De man eiste in kort geding vanmorgen in Zutphen dat de krakers vertrekken en zijn eigendommen ongemoeid laten.

Deels bewoner

Het is een curieuze kwestie. De 54-jarige eigenaar heeft - als enig kind - het huis geërfd van zijn ouders, die in 2010 zijn overleden. Hij zat er sindsdien enkele dagen per maand, afgewisseld met zijn verblijf in een appartement elders in het land. Hij betaalt nutsvoorzieningen en gemeentelijke belastingen.

Politie ingeschakeld

Na het telefoontje van de buren heeft de man de politie ingeschakeld, die er voor het eerst op 6 februari een kijkje kwam nemen. Er waren twee mensen aanwezig. Later heeft de eigenaar met eigen ogen gezien dat er ‘vreemden’ in zijn huis zaten en inderdaad goederen aan het verwijderen waren, zoals persoonlijke documenten. ,,Ik zag dozen met opschrift in het handschrift van mijn vader. Ik ben in dat huis geboren, dus het doet me emotioneel ook wat dat er vreemden in zitten'', zei de man na afloop van de zitting.

Eigendom aantonen