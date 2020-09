Rechter mikt op schikking in strijd om collectie voetbalmuseum

Corona-proof handelen als het brandalarm afgaat: kan dat?

29 augustus Of je nu in een kantoor, winkel, of school bent: de anderhalvemeterregel dient te allen tijde te worden gehandhaafd. Maar hoe doe je dat op het moment dat het brandalarm begint te loeien en je zo snel mogelijk naar buiten moet? Is consequent corona-proof handelen dan een optie?