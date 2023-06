Rechter staat Apeldoorn niet in de weg: parkeerverbod rond wegrestaurant doorgezet

indebuurt.nl Guus (76) geeft kinderen zeilles op Apeldoorns Kanaal: 'Zeilen geeft gevoel van vrijheid'

Hij heeft een ‘bewogen carrière’ in de zeilsport achter de rug. Nu probeert Guus in ’t Veld (76) zijn enthousiasme voor het zeilen over te brengen aan kinderen van 7 tot 14 jaar. “Ik heb al van meerdere ouders gehoord dat hun kind nu graag een bootje wil hebben.”