Rechter ziet geen aanleiding voor zitting over roetveegpieten in Apeldoorn

Sportagen­da Apeldoorn en West-Veluwe: bekervoet­bal, toppers en degradatie­kra­kers

14:45 Komend weekend is er een redelijk beperkt sportprogramma voor de verschillende clubs in de regio’s Apeldoorn en West-Veluwe. Zo liggen de voetbalcompetities grotendeels stil, maar is er wel een bekerprogramma.