Rechter: zorg voor autistische Jan (14) na sluiting Hoenderloo Groep is goed genoeg

Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. Vader Hans Knetsch van de oud-leerling van De Hoenderloo Groep had de gemeente Katwijk voor de rechter gesleept in een poging per januari goede opvang in de omgeving van Katwijk voor zijn zoon af te dwingen. Zijn zoon moest weg bij De Hoenderloo Groep in Apeldoorn omdat die instelling deze week definitief sluit. Geldproblemen nekken de instelling in de Veluwse bossen die onder het noodlijdende zorgconcern Pluryn valt.

Eisen afgewezen

De ouders van Knetsch, een knul met ASS en een gedragsstoornis, eisten van de gemeente Katwijk dat die uiterlijk op 1 augustus 2020 een ‘passend en kwalitatief toereikend zorgaanbod’, zouden bieden. Ook wilden ze dat de gemeente uiterlijk 1 januari 2021 een duurzame, kleinschalige vervolgplek binnen de gemeente Katwijk zou regelen. Beide eisen zijn echter afgewezen.

Afstand 100 kilometer

Pluryn heeft Jan een plek aangeboden bij De Glind in Barneveld; daar kan Jan deze maand al terecht. Vader Knetsch acht die locatie echter niet in staat om zijn zoon de hulp te bieden die hij nodig heeft. Vooral de afstand tussen de woonplaats Katwijk en De Glind in Barneveld - dik 100 kilometer - vinden ze te groot. Volgens de ouders kunnen zij daardoor niet in voldoende mate bij de behandeling betrokken worden.

Jeugdhulp

De rechter oordeelt echter dat Katwijk wel degelijk de verplichtingen jegens Jan Knetsch nakomt. De Jeugdwet verplicht Katwijk niet om in alle gevallen jeugdhulp binnen de regio te bieden, stel de rechtbank. Zeer gespecialiseerde zorg – zoals Jan nodig heeft – kan soms maar op enkele plaatsen binnen het land geboden worden. De gemeente Katwijk onderzoekt ondertussen wel of het mogelijk is om alsnog passende zorg in de regio te organiseren.

De maanden geleden aangekondigde sluiting van De Hoenderloo Groep door moederbedrijf Pluryn stortte de familie Knetsch en de gezinnen van tientallen andere cliënten van De Hoenderloo Groep in een periode van maandenlange onzekerheid over de toekomst. Het vinden van passende vervolgplekken voor hun kinderen, die hoog-specialistische zorg ontvangen, is niet eenvoudig. Pluryn stelt inmiddels dat alle kinderen van De Hoenderloo Groep een goede nieuwe plek hebben.