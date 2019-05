Rechtswinkel Apeldoorn trekt 250 cliënten in eerste jaar

Het meest werden adviezen gevraagd over echtscheidingen, verstoorde arbeidsrelaties en aansprakelijkheid. ,,Maar we kregen ook vragen over bijvoorbeeld belastingen en verkeersboetes’’, zegt Tim Janssen (23) die in 2017 met het idee kwam om in navolging van andere steden een rechtswinkel in Apeldoorn te beginnen. Samen met de andere initiatiefnemers, Eva Janssen (20), David Oudbier (24) en Berend Wardenier (22) is Janssen nog steeds aan Rechtswinkel Apeldoorn verbonden.