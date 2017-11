Reclamepaal Centraal Beheer inderdaad ooievaarsnest

Het Apeldoornse meisje lichtte eerder deze week haar plan toe tegenover de Stentor. Donderdagavond was het officiële moment: ze legde haar idee voor aan de lokale politiek. Dat deed ze met verve én slim, want ze noemde meerdere argumenten waar die politici wel voor zouden moeten vallen. Dat een ooievaarsnest geld oplevert bijvoorbeeld. ,,Het is ook nog goed voor het toerisme'', schetste de 10-jarige. ,,Er komen dan namelijk vogelaars naar Apeldoorn en die huren misschien een kamer in een hotel, en dan verdienen we weer meer geld. En hoeveel gaat het kosten? Nou 150 euro.''