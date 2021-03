Recordaantal diefstallen e-bikes: ‘Busjes vol verdwijnen naar Oost-Europa’

Eigenaren van e-bikes in Apeldoorn opgelet: uw tweewieler is roofgoed! Met name de afgelopen twee weken was het raak met diefstallen, de politie spreekt met twintig aangiftes zelfs van een record. De Stichting Aanpak Fiets en E-bikediefstal (SAFE) is niet verbaasd: landelijk stijgen de diefstallen spectaculair. Over het hele jaar 2020 gezien is Zutphen is in deze regio koploper, met 83 aangiftes.