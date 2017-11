Recordaantal voorstellingen van Klungelpiet in Apeldoorn

Carillon Oude Raadhuis blijft stil tijdens actie Glazen Huis

10:31 Het carillon van het Oude Raadhuis in Apeldoorn zal de klanken van Serious Request in de week voor Kerstmis niet overstemmen. Net als de klok van het karakteristieke gebouw is het carillon defect en kan het niet op korte termijn worden gerepareerd.