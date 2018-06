Recorddeelname Avondvierdaagse Apeldoorn

De uitbreiding bracht voor de organisatie de nodige hoofdbrekens mee, zegt voorzitter Joop Achterkamp. ,,Het is daarom voor ons best goed dat dit is gebeurd. We zijn door de omstandigheden gedwongen om alles opnieuw tegen het licht houden. Normaal gesproken heb je geen reden om zaken te veranderen. Nu hebben we aanpassingen moeten doen.''

Frankenlaan

Zo gaat het achterhek van SV Orderbos open om ook vanaf daar de deelnemers binnen te laten. Ander punt is dat de Frankenlaan niet meer in de routes wordt opgenomen. ,,Op de kruising met de Sportlaan zou het anders te druk worden. De bezoekers van de Pellikaan moeten hun sportschool ook nog kunnen bereiken. We zetten er voor de doorstroming van het verkeer nog wel verkeersregelaars neer, maar dat is voor de mensen die met de auto of fiets naar SV Orderbos toe gaan. We maken nu van de Asselsestraat gebruik, waarbij de helft van de weg toegankelijk blijft voor het overig verkeer.''