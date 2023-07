Recordstijging WOZ-waarde in Oost-Nederland: en dit is hoe dat komt

Het Weer Regen- en hagelbuien, ook opklarin­gen in Apeldoorn vandaag

Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter en de kans op neerslag neemt toe in Apeldoorn, met in de ochtend en vanmiddag kans op een regen- en hagelbui. De temperatuur stijgt tot 22 graden en de wind is matig, windkracht 4. Vanavond is het bewolkt met kans op een regenbui en koelt het af tot ongeveer 19 graden.