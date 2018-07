Recreanten vieren mtb-feest in Apeldoorn

Een parcours waarover zaterdag geen wanklank te horen was, nadat er in de aanloop kritische geluiden waren over de risico's. Neem Jannitta Spigt uit Apeldoorn. De 36- jarige recreant kwam als eerste vrouw over de finish van de Funklasse en haar lach verdween niet meer van haar gezicht. ,,Ik heb gewonnen. Echt, ongelooflijk. Dat had ik niet eerder gedaan want meestal stonden er sterke vrouwen voor me. Die doen mee in het topveld. Maar dan nog. Winnen is mooi”.