Redding bewoonster in gevaar: Hoogwerker brandweer Apeldoorn door fotograaf vast in drek

WK volleybal naar Apeldoorn: ‘Dit is nog groter dan de Girostart’

7:36 Na het WK beachvolleybal van 2015 en de Ronde van Italië in 2016 is Apeldoorn straks weer gastheer van een mondiaal sportevenement. In 2022 vindt het WK volleybal voor vrouwen hier plaats. Het vervult wethouder Nathan Stukker en gedeputeerde Jan Markink met trots.