Reddingsboei voor rampzalige renovatie in Apeldoorn, maar bewoners moeten daar wel voor bloeden

Bewoners Lindenhove Apeldoorn vechten dwangsom aan

17 april Gesteund door een flinke schare ‘fans’ bond het bestuur van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van serviceflat Lindenhove gisteren bij de bezwarencommissie de strijd aan met de gemeente Apeldoorn. Ze wil dat die een verbeurde dwangsom van 100.000 euro intrekt. Want wie ging er de fout in, een bewoner of een bouwvakker?