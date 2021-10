Reddingsboei voor rampzalige renovatie, maar bewoners van Apeldoornse ‘asbestflat’ moeten daar wel voor bloeden

Renovatie Apeldoorn­se service­flat steeds groter fiasco: miljoenen foetsie

26 september De renovatie van Lindenhove is niet alleen een gebed zonder einde. Ook in financiële zin wordt het debacle steeds groter. Leek er eind 2019 al dik een miljoen euro ‘verdwenen’; inmiddels vrezen ze in de Apeldoornse serviceflat naar 3,5 miljoen te kunnen fluiten.