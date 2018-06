Reformatorische school verbreekt contract met leraar na ongepast gedrag

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn ontslaat de 33-jarige leraar die is beschuldigd van 'grensoverschrijdend gedrag".

De school, op reformatorische grondslag en met vestigingen in Uddel en Rijssen, is met de leerkracht overeen gekomen dat het contract per 1 september wordt opgezegd. Van strafbare feiten is in het interne onderzoek van de school niet gebleken, er zijn geen aangiften gekomen, het is geen politiezaak - vat voorzitter Frans van Hartingsveldt van het schoolbestuur het samen.

Niet professioneel

De afgelopen week is gesproken met de leraar in kwestie, met leerlingen en met ouders. De school wil nog steeds niet zeggen waaruit dat ongepaste gedrag heeft bestaan en ook niet of het vaker is voorgevallen. ,,Eén keer is in feite genoeg". Wel dat de leerkracht zich 'niet professioneel heeft gedragen, dat zijn opmerkingen ook niet passen bij het gedachtegoed dat de school wil uitdragen'. ,,Hij heeft zijn geloofwaardigheid op de school verloren".

De leraar was al 'vrijgesteld van werkzaamheden', nadat een leerling bij de schoolleiding aan de bel had getrokken. Inmiddels is het schooljaar ten einde en volgend jaar staat de naam van de leraar niet meer op het lesrooster.

Barmhartigheid