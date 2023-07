Regenbuien, maar soms ook zon in Apeldoorn vandaag

Mountainbike Mountainbi­ker Lars van Ark start bij NK in Oldebroek bij de beloften: ‘Bij de eliterij­ders had ik zeker podiumkans gehad’

Lars van Ark uit Hoenderloo doet komende zaterdag op het NK mountainbike in Oldebroek voor de laatste keer mee in de beloftecategorie, maar liever was hij een treetje hoger gestart. ,,Bij de eliterijders heb ik meer kans op een podiumplek, maar de bond wilde niet meewerken.”