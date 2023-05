Regionale ondernemers met natuurvriendelijke producten op veertigste editie Bijenmarkt Uddel

Rechtop in bed door NL-Alert na brand in Apeldoorn, of juist geen bericht: hoe kan dat?

‘Brand in Apeldoorn, sluit deuren en ramen.’ Wat moet je met die boodschap als je in Arnhem bent? En waarom komt die indringende piep op sommige telefoons pas veel later, of helemaal niet binnen? Het systeem van NL-Alerts riep zaterdag rond de grote brand in Apeldoorn vragen op.