Reinder (28) uit Apeldoorn leeft vijf dagen als zwerfjongere: ‘Mens achter problematiek laten zien’

Klimhal op Zwit­sal-ter­rein in Apeldoorn gaat er niet komen, frustratie bij bedrijf

8 mei Er komt geen boulderhal op het Zwitsal-terrein in Apeldoorn. De initiatiefnemers melden boos op Facebook de handdoek in de ring te gooien. Ze mikken nu op een andere plek in de stad. Het staat niet op zich: de Zwitsal zit in een soort tussenfase naar een ander bestaan. De gemeente bekijkt of het gebied in z'n geheel te verkopen is.