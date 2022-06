Reinder Bruinsma (39) uit Apeldoorn vermist tijdens Opwekking in Biddinghuizen, familie maakt zich grote zorgen

De 39-jarige Reinder Bruinsma uit Apeldoorn is vermist sinds hij het festival Opwekking in Biddinghuizen bezocht. In de nacht van zaterdag op zondag vertrok hij uit de tent waarin hij sliep, nadat hij eerst allerlei religieuze teksten riep.

Reinder vertrok uit de tent op veld G, waarin hij met meerdere mensen sliep, zonder schoenen en ook zonder zijn telefoon, portemonnee en autosleutels, vertelt zijn broer Peter. ,,Tussen vijf en half negen ’s ochtends is hij vertrokken. In pyjamabroek en op blote voeten. Hij heeft alles in de tent laten liggen.’’

Middenin de nacht zou hij allerlei teksten hebben geroepen, die volgens broer Peter in de tenten om hem heen duidelijk te horen zijn geweest. ,,In Jezusnaam, in die trant’’, legt hij uit. ,,Echt wel vrij luid, hoorde ik van mensen die daar ook waren.”

Fanatiek lezen in de Bijbel

De familie van Reinder maakt zich grote zorgen. ,,Hij was niet zwaarmoedig of wat dan ook, maar het feit dat hij allerlei teksten heeft geroepen, dan lijkt het er wel op dat je in de war bent.’’ Ook was Reinder sinds korte tijd heel serieus aan het lezen in de Bijbel.

Peter vervolgt: ,,Daarvoor was hij wel gelovig, maar sinds een tijdje echt heel fanatiek. Hij was best wel stellig ineens en had allerlei opvattingen. Zo kon hij mensen in de ogen kijken en kon hij zien of zij de ‘Geest’ wel of niet hadden.’’

Steeds meer zorgen

De broer van Reinder weet niet waar zijn broer naartoe kan zijn gegaan. ,,Ik heb echt totaal geen idee. Ik ben wel even gaan zoeken, maar het terrein is zo groot, dus dan weet je ook niet goed waar je moet zoeken. Maar hoe langer het nu duurt, hoe meer zorgen je je gaat maken.’’

Op het moment dat hij uit de tent op de Pinksterconferentie vertrok,droeg Reinder een zwart T-shirt met daarop de tekst ‘space’. Er is dus een grote kans dat hij geen schoenen aanheeft en dat hij zich lopend verplaatst. Reinder heeft donker, krullend haar.

Tips over de vermissing van Reinder Bruinsma kunnen doorgegeven worden aan de politie via 0800-6070 of via het tipformulier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.