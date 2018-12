Reis richting Noordkaap vordert gestaag voor De Internet Jongens uit Apeldoorn

De vier doen dat in een kleine rode Suzuki Alto van zeventien jaar oud en rijden daarnaast is de Mini van het bedrijf achter de Suzuki aan. Rond 13.30 uur hebben de Apeldoorners al Hamburg bereikt en gaat de reis vandaag verder naar Kopenhagen in Denemarken.

Liefst 9568 euro werd al opgehaald staat op de site noordkaap.deinternetjongens.nl te lezen, maar dat bedrag ligt al hoger, zegt Bart Aalderink nog tijdens de reis. ,,We hebben nog heel wat toezeggingen binnen, dus we zitten al rond de 11.000 euro.”

Vertrokken

Vrijdagmorgen vertrokken alle teams vanaf de 3FM studio's in Hilversum. Rond 13.30 uur bereikten De Internet Jongens Hamburg om vanuit de Duitse stad richting Kopenhagen te vertrekken. ,,Daar wisselen we de banden al”, zegt Aalderink. ,,Want hoe hoger we komen zo meteen , hoe belangrijker het wordt dat we goede sneeuwbanden hebben.”