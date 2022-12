Reizen per supersonische buizenpost: ‘Apeldoorn moet knooppunt worden’

Voorst wil strengere controle op middelenge­bruik bij festival Ground Zero op Bussloo

Als het aan de gemeente Voorst ligt wordt er bij hardcore dancefestival Ground Zero op Bussloo volgend jaar strenger gecontroleerd op alcohol- en drugsgebruik. De gemeente wil onderzoeken of het mogelijk is dat niet alleen gecontroleerd wordt op middelengebruik bij binnenkomst, maar ook bij het vertrekken van het festivalterrein. ,,Zodat bezoekers niet onder invloed deelnemen aan het verkeer.”

29 november