Reizend Zand kostte Apeldoorn meer dan 115.000 euro aan onderhoud

Het bedrag aan onderhoudskosten staat los van de kosten om de lampjes 24 uur per dag te laten branden. Aan de elektriciteit voor de verlichting wordt jaarlijks rond de 15.000 euro uitgegeven. Apeldoorn trok in 2002 een bedrag van 450.000 euro uit voor een kunstwerk op het te vernieuwen Stationsplein. Begin 2004 werd bekend dat kunstenares Giny Vos haar Reizend Zand mocht maken. Er gingen vier jaar overheen voordat in 2008 het kunstwerk feestelijk werd geopend.

Vocht

Al snel deden zich technische problemen voor. ,,Het vele onderhoud was niet zo gepland’’, zegt Vos. ,,De installatie is gemaakt voor een droge ruimte. De betonwand achter de lampjes is echter niet goed gestort. Er kwam toch vocht in. Water en elektronica gaan nu eenmaal heel slecht samen.’’

De oorzaak van het probleem werd eind 2012, begin 2013 duidelijk, laat gemeentelijk woordvoerder Gytha van der Veer weten. ,,Toen hebben we het probleem van lekkage achter de ledwand ontdekt en met ProRail besproken. Vervolgens is de lekkage vanaf het bovendek opgelost. In deze periode hebben wij voor Reizend Zand afscheid genomen van de aannemer die dit werk eerst onderhield voor de gemeente. Na het oplossen van het lekkageprobleem zijn de onderhoudskosten de jaren daarna relatief lager uitgevallen dan in de beginjaren.’’

Piekbelasting

Vorig jaar kwam er toch weer een piek in de kosten. Er moest 12.000 euro worden betaald voor een reparatie aan de voedingen van Reizend Zand. Door een piekbelasting waren 45 grote voedingen kapot gegaan. Deze moesten worden vervangen. ,,Deze kosten’’, verklaart Van der Veer, ,,hadden door de piekbelasting te maken met invloeden van buitenaf en kwamen niet voort uit de werking van Reizend Zand.’’

De elektriciteitskosten lijken in absolute zin hoog, maar daar is zeker een kanttekening bij te maken. ,,We hebben het dan wel over 1,4 miljoen ledjes, die 24 uur per dag in een animatie draaien’’, zegt Van der Veer. ,,Daarnaast twee ontvochtigers en twee kleine heaters om de luchtvochtigheid te verlagen. De animatie komt van een pc die dag en nacht draait.’’

Warmer

Op de momenten dat er iets in de apparatuur hapert worden in plaats van stuivende zandduinen de cijfers van het testprogramma zichtbaar. ,,Je maakt als kunstenaar unieke dingen in situaties die je niet helemaal kunt voorzien’’, zegt Vos. Dat kan ook gunstig uitpakken. ,,Het was te duur om 1,4 miljoen witte led-lampjes te plaatsen. Als alternatief kwamen er amber, rode en groene led’s. Die zorgen samen voor een kleur die veel warmer is dan je met witte led’s zou krijgen. ’s Avonds wordt het echt een beetje geelachtig. Dat geeft ook nog eens een gevoel van veiligheid.’’

Apeldoorn heeft jaarlijks een onderhoudsbudget beschikbaar van 168.000 euro. Daarmee worden 129 kunstwerken in de openbare ruimte door de gemeente onderhouden. Kunstenaars prijzen de gemeente om de wijze waarop deze met hun kunst omgaat.