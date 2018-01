Reiziger in Apeldoorn goed op de hoogte van busstaking

Apeldoorner vrijuit voor met gebroken glas in gezicht slaan van belager

16:58 Apeldoorner Emre T. (22) krijgt geen straf opgelegd voor een uit de hand gelopen ruzie in een Apeldoornse kroeg in oktober 2015. T. veroorzaakte die dag blijvend letsel in het gezicht van het slachtoffer door hem te slaan met een gebroken bierglas in zijn hand. Die hield daar flinke littekens in zijn gezicht en licht oogletsel aan over.