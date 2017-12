Reizigers waarderen nieuw Apeldoorns stationscafé

Opbouw voor Serious Request van start

9:06 Op het Marktplein in Apeldoorn is in de loop van komend weekend het Glazen Huis van 3FM te zien. Serious Request is nu serieus dichtbij voor Apeldoorn. Van 18 december tot en met kerstavond 24 december is het Marktplein het epicentrum van Serious Request; de jaarlijkse goededoelenactie van radiozender 3FM. De opbouw gaat vandaag of morgen al van start.