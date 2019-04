Reizigersorganisatie: Veluwse dorpen zonder bus in weekend kan niet

De belangenorganisatie pleit daarvoor in een brief aan de informateur die in Gelderland aan een nieuw college werkt. In de lopende aanbesteding voor het openbaar vervoer voor de komende tien jaar, zijn voor de dorpen op de Veluwe ‘s avonds en in de weekeinden bijna geen bussen meer voorgeschreven, vanwege het lage aantal passagiers. Regiocoördinator René Coveen noemt dat kaalslag. Als die ‘dunnen lijnen’ worden geschrapt, moet er een volwaardig alternatief komen, vindt hij.