Relatief rustige jaarwisseling Apeldoorn; veel kleine brandjes

Vijf vuur­werk­slacht­of­fers in Apeldoorn

9:57 De afdelingen Spoedeisende Hulp van Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hebben een relatief kalme jaarwisseling achter de rug. Er werden in totaal zes patiënten behandeld in verband met vuurwerkletsels: 5 in Gelre Apeldoorn, één in de vestiging in Zutphen.