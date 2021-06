Renée opent menstruatie-artikelenbieb in Apeldoorn: ‘Eén op de tien vrouwen heeft soms geen geld voor maandverband’

Hoger risico onder jongvolwas­se­nen op angststoor­nis of depressie, blijkt uit GGD-onderzoek

12:50 Bijna één op de tien jongvolwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland heeft een hoog risico op een angststoornis of een depressie. Dit is een toename ten opzichte van 2016, toen 6 procent een hoog risico had. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.