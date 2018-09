Renovatie Lindenhove loopt vertraging op

VideoDe renovatie van serviceflat Lindenhove aan de Loolaan duurt twee maanden langer dan bij de start in maart werd gedacht. Dat zegt Ton Baas, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Met name in de eerste maanden werd vertraging opgelopen. ,,Sindsdien verloopt alles voorspoedig'', aldus Baas die verwacht dat in maart de klus geklaard is.

De opknapbeurt voor de flat uit 1973 is nodig, vanwege onvoldoende isolatie en zorgen over het onderhoud. De 180 appartementen worden duurzamer, wat de bewoners 80 procent energiebesparing oplevert. De balkons worden ruimer en kunnen zowel dicht als open. De servicekosten blijven gelijk.

Het project is bijzonder omdat het grotendeels mogelijk wordt gemaakt door een lening van de gemeente. De VvE klopte voor de financiering aan bij diverse banken, maar ving overal bot. Apeldoorn bood samen met het Nationaal Energiebespaarfonds uitkomst.

Steigerlift

De werkzaamheden vinden tot op heden vooral via de buitenkant plaats. Aan de voorkant staan drie grote steigerliften waarmee kozijnen worden aan- en afgevoerd. ,,Het is een grote puzzel'', legt Baas uit. ,,En het duurde even voor we alle stukjes hadden. Aan het begin had een van de aannemers te weinig personeel voor handen. Omdat alle werkzaamheden met elkaar te maken hebben liepen we vertraging op. Als een treintje niet kan rijden staat de rest ook stil. Bij dit soort grote projecten is het niet gek dat je met opstartproblemen te maken hebt.''

De klus is in acht fases verdeeld, waarbij er in fase 5, 6 en 7 aan de achterkant wordt gewerkt. ,,We denken dat in oktober fase 1 en 2 helemaal klaar zijn. Dan zijn de eerste appartementen afgerond en klaar voor de toekomst'', zegt Baas. Ook bij de werkzaamheden in de woningen bleek na wat eerste problemen de vaart er in kwam. ,,Op de tekentafel zijn alle appartementen identiek'', geeft Baas aan. ,,Maar in de praktijk is er in de loop der jaren aan bijna ieder appartement wel wat gebeurt. De een heeft een muurtje weggebroken, de ander de keuken iets vergoot. Dat is allemaal van invloed.''

Vers aangezogen koude lucht wordt voortaan gefilterd en in een installatie verwarmd. Zo'n installatie komt bij alle appartementen in het halletje te hangen. ,,Vanaf dat halletje gaat de lucht via buizen alle ruimtes in'', legt Baas uit. ,,Er komen verlaagde plafonds, waardoor je er niets van ziet. De wat afgekoelde lucht die al langer in de woning zit gaat naar buiten.''

Balkons

Waar het wisselen van de kozijnen een dag in beslag neemt staan voor de werkzaamheden in de appartementen vier dagen. ,,Natuurlijk zijn de bewoners er daar niet helemaal mee. Er moeten ook zaken worden afgewerkt en de balkons moeten ook geplaatst worden.''

Veel klachten zegt Baas niet te hebben gekregen. ,,Dat zijn er een paar. We hebben oudere bewoners die er best tegenop zagen. Maar iedereen werkt echt mee, omdat iedereen weet hoe mooi het wordt en omdat er iets moest gebeuren. Het vergt flexibiliteit, maar iedereen past zich aan. We proberen ook de buurt zoveel mogelijk uit te leggen wat er gebeurt.''

Lindenhove kreeg al bezoek van bestuurders van diverse verenigingen van eigenaren. ,,Uit Apeldoorn, maar ook bijvoorbeeld Krimpen aan de IJssel, Nijmegen en Rotterdam'', aldus Baas. ,,Ze vinden het interessant hoe wij het aanpakken en zijn nieuwsgierig naar hoe we het gefinancierd hebben. Ik ken nog geen andere gemeente die net als Apeldoorn de nek heeft uitgestoken.''