Rens (28) rent door álle straten van Apeldoorn voor bijzonder doel: ‘Iedereen vraagt: hoe staat het met de straatjes?’

Scooter­merk La Souris zit door heel het land, en nu ook in Apeldoorn

11:30 Een zaak openen in deze tijd. Veel ondernemers lijken toch vaak even te wachten tot de coronacrisis voorbij is. Maar Armando Muis draait er zijn hand niet voor om. Hij opende afgelopen weekend La Souris Scooters aan de Hofstraat 117-E, waar tot kort geleden de Kruidvat zat.