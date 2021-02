‘Reputatie verwoest’ na streep door Terrastival in Apeldoorn; organisator wil genoegdoening

Check jouw gemeente KAART | Aantal coronabe­smet­tin­gen in de regio daalt onder de driehon­derd, Staphorst neemt plek van Urk over

7 februari Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is voor de tweede dag op rij gedaald. Het afgelopen etmaal kwamen er 298 bij, ruim dertig minder dan gisteren (332). Nadat onder meer Urk zaterdag nul positieve testen noteerde, was het vandaag de beurt aan Staphorst en Hattem.