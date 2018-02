Restaurant De Beren donderdag open in Apeldoorn

Nadat eigenares Nel Koot de deur van haar restaurant achter zich sloot heeft het etablissement een facelift ondergaan. Met de overname is ook het karakter van het restaurant veranderd. De Beren - een keten van 33 restaurants en 19 bezorgrestaurants - zit in een lager prijssegment dan De Brugwachter. In de Apeldoornse vestiging is plek voor 150 klanten. De Beren is gespecialiseerd in vlees- en visgerechten van de grill.