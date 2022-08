Restaurant én blikvanger in Apeldoorn staat te verpauperen: hoe kan dat?

Corona bepaalt het pensioen: doek valt na 30 jaar voor restaurant én blikvanger in Apeldoorn

Het is de bevestiging dat je in Apeldoorn bent, als je vanuit Teuge over de Deventerstraat rijdt . Eerst komt het blauw-witte plaatsnaambord. Iets daarna is het groen-geel van Istana Bali net zo vertrouwd. Niet lang meer: het Indonesisch restaurant stopt.

26 maart