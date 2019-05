Restaurant in hartje Apeldoorn ontruimd na brandalarm

,,Wij kwamen om 18.00 uur binnen en een kwartier later viel het licht uit en daarna ging het brandalarm af. Het was op dat moment nog er rustig", zegt Saskia Minkman. De Hengelose wilde samen met haar oom uit Utrecht een hapje gaan eten in het Argentijnse etablissement. ,,De eigenaar ging naar de meterkast en zei dat er niks aan de hand was. Maar toen er even later een behoorlijke rooklucht- en walm het restaurant in kwamen, zijn we maar naar buiten gegaan. Daar zagen we dat het op de eerste verdieping al vol met rook stond. Binnen zeven, acht minuten was de brandweer er.”