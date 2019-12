Restaurant ‘t Zusje Apeldoorn breidt uit

Miranda (14) en Ilse (15) uit Apeldoorn vallen met hun korte film in de prijzen op Grieks filmfesti­val

17:13 Ze maakten hun korte film als schoolproject, vwo’ers Miranda Kempenaar (14) en Ilse van der Kroft (15) van het Veluws College Walterbosch in Apeldoorn. Hun video op muziek viel in de smaak: in september wonnen ze er al een landelijke filmprijs mee, in Griekenland wonnen ze vorig weekend de derde prijs op het internationale Olympia Filmfestival for Children and Young People.