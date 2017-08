Restaurant The Rolling Chef na half jaar alweer dicht

Rollende keukentjes

The Rolling Chef opende eind november van het vorig jaar haar deuren. Het restaurant was volledig gericht op vlees en vis en had geen vegetarische kaart. Bijzonder aspect was dat de koks aan tafel het vlees kwamen bereiden, op rollende keukentjes.

Ribben

Restaurant The Rolling Chef was gevestigd op de plek waar eerder The Ribs Factory zat, van dezelfde eigenaar. ,,Dat was een concept waarbij je in feite met drie kwartier weer buiten stond'', zei operationeel manager Wilson 't Lam destijds. ,,Het sloeg hier niet aan. Het Apeldoornse publiek wil even zitten en de tijd nemen om uit eten te gaan, dus we hopen dat The Rolling Chef meer succes gaat hebben.''