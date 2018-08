Restauratie eerste koetshuis kasteel Ter Horst in Loenen afgerond

Obstacle parcours in Apeldoorn prooi voor vandalen

15:00 Het obstacle parcours in het Mheenpark heeft last van vandalisme. Verschillende paaltjes zijn uit de grond gerukt. Initiatiefnemer Dave van den Brink is het zat. ,,We gaan alle paaltjes in beton gieten. Het is jammer dat het zo moet, maar niets doen is geen optie.''