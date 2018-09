Reuzenzwam betekent doodvonnis voor markante beuk in Ugchelen

De beuk aan de Derk Kamphuisweg is naar schatting zestig jaar oud. Er hangen nog nauwelijks blaadjes aan de boom. Buurtbewoner Gerard Koops wees de gemeente op de aanwezigheid van de reuzenzwam, een parasitaire paddenstoel.

Stress

,,Het komt meestal voor bij wat oudere bomen die in een stress situatie staan'', legt Stavast uit. ,,Zoals deze beuk die ingeklemd staat in het straatwerk. Het kan zijn dat er in de omgeving is gegraven, waardoor wortels zijn beschadigd. Voor veel bomen is dat funest.''

Een paar jaar geleden werd het wegdek in het centrum van Ugchelen aangepakt. ,,De zwam komt vaak pas jaren later tevoorschijn en heeft dan al zijn verwoestende werk gedaan'', aldus Stavast. ,,Wanneer er dan ook slechte omstandigheden zijn zoals droogte of arme grond loopt het niet goed af voor de boom.''

Witrot

De reuzenzwam is in staat zowel loofbomen als naaldbomen aan te tasten. Het deel dat boven de grond is te zien is altijd verbonden met de wortels van de bomen. De paddenstoel die bovengronds zichtbaar is sterft in de winter af, maar het probleem is voor de boom daarmee niet verdwenen. De reuzenzwam veroorzaakt namelijk witrot. De stabiliteit van de aangetaste boom gaat daardoor achteruit. Voor de boom loopt de strijd altijd slecht af want stam en wortelstelsel raken zo verzwakt dat de boom tijdens een storm omwaait.

De gemeente Apeldoorn wil dat proces een stap voor zijn. De verwachting is dat de beuk in Ugchelen in het voorjaar wordt gekapt.