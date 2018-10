Revolutionaire renovatie in Apeldoornse rivierenbuurt

video ‘Een biertje graag. Voor mijn hond ook. En blafpatat, alstu­blieft’

10:04 ,,Een Gelderse uitsmijter en een pilsje graag, en voor mijn hond Tom een portie Blafpatat. Oh ja: en een hondenbiertje.’’ Gasten van Restaurant No. 15 in Hoog Soeren moeten vanaf vrijdag niet raar opkijken als ze zo'n bestelling horen.