Ria doet aangifte tegen ‘massamoordenaar’ Apeldoorn: ‘Boos? Ik ben laaiend!’

Noodlijden­de Apenheul vraagt publiek om geld voor bouw nieuw apenver­blijf

8 april Alsjeblieft, help onze Javaanse langoeren aan een nieuw onderkomen en doneer! Dat appel doet Apenheul in Apeldoorn op het publiek, nu het park door de coronacrisis de eindjes steeds moeilijker aan elkaar kan knopen. Het nieuwe ‘apenhuis’ moet 375.000 euro kosten. Tegelijkertijd hoopt het park op meer lucht via een lening van 2 miljoen euro van de gemeente en provincie.