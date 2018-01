Riant gaat eindelijk bouwen op Spelderholt in Beekbergen

update Gaslekkage in Apeldoorn: zes woningen ontruimd

24 januari Vanwege een gaslekkage is woensdagmiddag een deel van het Holtrichtersveld in Apeldoorn afgezet. De lekkage ontstond in een woning. De gaslucht was zo sterk dat zes huizen in de directe omgeving werden ontruimd. Ze worden door de brandweer geventileerd.